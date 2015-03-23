Ставь лайки и следи за новостями
Risk Manager - эксперт для MetaTrader 5
Риск-менеджер осуществляет контроль и ограничение общего дневного убытка на счете, а также убытка в каждой сделке.
Присутствует трейлинг-стоп прибыли по счету. При превышении заранее заданных величин (в %) открытые позиции закрываются рыночными ордерами. Все отложенные ордеры снимаются.
Состояние баланса проверяется один раз в день при смене календарного числа. Используется время торгового сервера, т. е. время прихода последней котировки.
Советник тестировался на реальном счете брокера "Открытие" для срочного рынка FORTS и на демо-счете MetaQuotes-Demo для рынка FOREX.
Параметры советника:
- Риск на день в % - указывается максимальный % убытка на день.
- Риск на сделку в % - указывается максимальный % убытка на каждую сделку. Значение 0 отключает данную функцию.
- Трейлинг-стоп дневной прибыли в % - указывается % трейлинг-стопа.
- Режим исполнения ордеров - выбор политики исполнения ордеров.
История изменений:
10.03.2017 - исправлена ошибка в работе советника связанная с изменением года.
