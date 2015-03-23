Риск-менеджер осуществляет контроль и ограничение общего дневного убытка на счете, а также убытка в каждой сделке.

Присутствует трейлинг-стоп прибыли по счету. При превышении заранее заданных величин (в %) открытые позиции закрываются рыночными ордерами. Все отложенные ордеры снимаются.

Состояние баланса проверяется один раз в день при смене календарного числа. Используется время торгового сервера, т. е. время прихода последней котировки.

Советник тестировался на реальном счете брокера "Открытие" для срочного рынка FORTS и на демо-счете MetaQuotes-Demo для рынка FOREX.

Параметры советника:

Риск на день в % - указывается максимальный % убытка на день.

Риск на сделку в % - указывается максимальный % убытка на каждую сделку. Значение 0 отключает данную функцию.

Трейлинг-стоп дневной прибыли в % - указывается % трейлинг-стопа.

Режим исполнения ордеров - выбор политики исполнения ордеров.

‌‌История изменений:

10.03.2017 - исправлена ошибка в работе советника связанная с изменением года.