Autor real:

olegok83

Indicador de señal de semáforo que usa la divergencia entre dos osciladores Force Index en los extremos de las últimas cinco barras.

La formación de señales tiene lugar al surgir la divergencia entre los dos osciladores (el rápido (fast) y el lento (slow)) y la combinación de velas correspondiente:

Fig.1. Algoritmo de formulación de las señales

Fig.2. Indicador Force_DiverSign