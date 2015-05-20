Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Force_DiverSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 947
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
olegok83
Indicador de señal de semáforo que usa la divergencia entre dos osciladores Force Index en los extremos de las últimas cinco barras.
La formación de señales tiene lugar al surgir la divergencia entre los dos osciladores (el rápido (fast) y el lento (slow)) y la combinación de velas correspondiente:
Fig.1. Algoritmo de formulación de las señales
Fig.2. Indicador Force_DiverSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12678
Indicador de señal de semáforo que usa la divergencia entre dos osciladores WPR en los extremos de las últimas cinco barras.Risk Manager
El asesor controla y limita las pérdidas generales diarias en la cuenta, así como las pérdidas en cada operación. Acoge bien el trailing-stop del beneficio según la cuenta.
Indicador de señal de semáforo que usa la divergencia entre dos osciladores Momentum en los extremos de las últimas cinco barras.CCI_DiverSign
Indicador de señal de semáforo que usa la divergencia entre dos osciladores CCI en los extremos de las últimas cinco barras.