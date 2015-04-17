请观看如何免费下载自动交易
风险管理器控制并限制账户的总体亏损, 以及每笔交易的亏损。
它含有账户的尾随停止。当超出预设数值 (按照百分比 %), 所有持仓以市价平仓。所有挂单被删除。
当日期变化时，每天执行一次余额检查。它使用交易服务器时间。例如，上次报价时间。
本 EA 已经在实盘账户里针对 FORTS 衍生品市场，以及 MetaQuotes-Demo 的演示账户里针对外汇进行了测试。
EA 参数:
- Day Risk % - 最大每日亏损百分比。
- Deal Risk % - 最大每笔交易亏损百分比。零值则禁用此功能。
- Trailing Stop % - 每天盈利的尾随停止百分比。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12641
