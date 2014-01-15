CodeBaseSecciones
LeManChanel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

LeMan

Descripcion:

El indicador muestra los posibles límites y dirección de la barra mirando adelante a otra barra.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 30.08.2009.  

Fig.1 El indicador LeManChanel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1264

