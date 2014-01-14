Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
LeManChanel - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
LeMan
Indicador que exibe os possíveis limites e a direção da barra projetando o futuro de uma barra.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 30.08.2009.
Fig.1 Indicador LeManChanel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1264
Classe de Rede Neural RBF
A classe implementa a rede neural de funções de base radial (Função Base de Rede Radial - RBFN).OsHMA
O oscilador OsHMA é um indicador que mede a diferença entre dois HMA (entre duas Hull Moving Averages).
LeManSystem
Sistema que utiliza o canal interno de máximas e mínimas.XATR
Indicador Average True Range com o algoritmo de suavização modificado.