Реальный автор:

LeMan

Индикатор показывает возможные границы и направление бара с заглядыванием на один бар вперед.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.08.2009.

Рис.1 Индикатор LeManChanel