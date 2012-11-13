Смотри, как бесплатно скачать роботов
LeManSystem - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
LeMan
Система с использованием внутреннего канала от High и Low.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 11.09.2009.
Рис.1 Индикатор LeManSystem
XATR
Индикатор Среднего Истинного Диапазона с заменой алгоритма усреднения.LeManStop
Индикатор для определения стоплоссов
LeManChanel
Индикатор показывает возможные границы и направление бара с заглядыванием на один бар вперед.Класс нейронной сети RBF
Класс реализует нейронную сеть радиально-базисных функций (Radial Basis Function Network - RBFN)