Индикаторы

LeManSystem - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

LeMan

Система с использованием внутреннего канала от High и Low.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  11.09.2009.  

Рис.1 Индикатор LeManSystem

