El indicador AFL_Winner_Signal muestra información sobre la tendencia actual en una ventana estrecha aparte, en forma de línea recta bicolor, y sobre las señales para las operaciones, en forma de estrellas de colores, usando además los valores del indicador AFL_Winner con un marco temporal fijo.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador AFL_Winner.mq5.

Fig.1. Indicador AFL_Winner_Signal