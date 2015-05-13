Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AFL_Winner_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1010
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador AFL_Winner_Signal muestra información sobre la tendencia actual en una ventana estrecha aparte, en forma de línea recta bicolor, y sobre las señales para las operaciones, en forma de estrellas de colores, usando además los valores del indicador AFL_Winner con un marco temporal fijo.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador AFL_Winner.mq5.
Fig.1. Indicador AFL_Winner_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12608
El indicador AFL_Winner_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones en base al indicador AFL_WinnerSign.Exp_AFL_WinnerSign
El experto Exp_AFL_WinnerSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas AFL_WinnerSign.
El indicador muestra al mismo tiempo el spread actual y el tiempo hasta el cierre de la barra (vela).Clase para trabajar con los botones de forma aleatoria
La clase está pensada para crear botones interactivos en el gráfico de precio con diferentes estados.