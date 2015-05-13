CodeBaseSecciones
AFL_Winner_Signal - indicador para MetaTrader 5

afl_winner.mq5 (11.2 KB) ver
afl_winner_signal.mq5 (14.45 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
El indicador AFL_Winner_Signal muestra información sobre la tendencia actual en una ventana estrecha aparte, en forma de línea recta bicolor, y sobre las señales para las operaciones, en forma de estrellas de colores, usando además los valores del indicador AFL_Winner con un marco temporal fijo.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador AFL_Winner.mq5.

Fig. 1. Indicador AFL_Winner_Signal

AFL_Winner_HTF_Signal AFL_Winner_HTF_Signal

El indicador AFL_Winner_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones en base al indicador AFL_WinnerSign.

Exp_AFL_WinnerSign Exp_AFL_WinnerSign

El experto Exp_AFL_WinnerSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas AFL_WinnerSign.

Candle Time End and Spread Candle Time End and Spread

El indicador muestra al mismo tiempo el spread actual y el tiempo hasta el cierre de la barra (vela).

Clase para trabajar con los botones de forma aleatoria Clase para trabajar con los botones de forma aleatoria

La clase está pensada para crear botones interactivos en el gráfico de precio con diferentes estados.