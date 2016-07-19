Der HLR_Signal Indikator informiert in einem eigenen Fenster über den aktuellen Trend durch eine zweifarbige, gerade Linie und farbigen Sternen. Er verwendet die Werte des Indikators AFL_Winner mit einem festen Zeitrahmen.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei AFL_Winner.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der AFL_Winner_Signal Indikator