und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AFL_Winner_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 874
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der HLR_Signal Indikator informiert in einem eigenen Fenster über den aktuellen Trend durch eine zweifarbige, gerade Linie und farbigen Sternen. Er verwendet die Werte des Indikators AFL_Winner mit einem festen Zeitrahmen.
Der Indikator benötigt die Indikatordatei AFL_Winner.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Der AFL_Winner_Signal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12608
Der AFL_Winner_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und die Signale des AFL_WinnerSign Indikators.Exp_AFL_WinnerSign
Der Exp_AFL_WinnerSign Expert Advisor basiert auf den Pfeilsignalen des AFL_WinnerSign Indikators.
Der Indikator zeigt zugleich den aktuellen Spread und die Zeit bis zum Schluss der Bar (Kerze).Ein Klasse für das Arbeiten mit drei Arten von Tasten
Diese Klasse erstellt interaktive Tasten mit unterschiedlichen Zuständen auf einem Preischart.