AFL_Winner_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
874
(17)
Der HLR_Signal Indikator informiert in einem eigenen Fenster über den aktuellen Trend durch eine zweifarbige, gerade Linie und farbigen Sternen. Er verwendet die Werte des Indikators AFL_Winner mit einem festen Zeitrahmen.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei AFL_Winner.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der AFL_Winner_Signal Indikator

Abb. 1. Der AFL_Winner_Signal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12608

