AFL_Winner_Signal - indicador para MetaTrader 5
O indicador AFL_Winner_Signal mostra informação da tendência atual numa pequena janela separada como uma linha reta de duas cores, as informações sobre os sinais são mostradas como estrelas coloridas. Ele utiliza os valores gerados pelo indicador AFL_Winner com um timeframe fixo.
O indicador necessita que o arquivo do indicador AFL_Winner.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. O indicador AFL_Winner_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12608
