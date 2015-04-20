CodeBaseSeções
AFL_Winner_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador AFL_Winner_Signal mostra informação da tendência atual numa pequena janela separada como uma linha reta de duas cores, as informações sobre os sinais são mostradas como estrelas coloridas. Ele utiliza os valores gerados pelo indicador AFL_Winner com um timeframe fixo.

O indicador necessita que o arquivo do indicador AFL_Winner.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador AFL_Winner_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12608

AFL_Winner_HTF_Signal AFL_Winner_HTF_Signal

O indicador AFL_Winner_HTF_Signal mostra informação da tendência atual e sinal baseado no indicador AFL_WinnerSign.

Exp_AFL_WinnerSign Exp_AFL_WinnerSign

O Expert Advisor Exp_AFL_WinnerSign é baseado nos sinais gerados pelo sinal tipo semáforo do indicador AFL_WinnerSign.

Candle Time End and Spread Candle Time End and Spread

O indicador mostra conjuntamente o spread em andamento e o tempo que falta para fechar a barra (candlestick).

Uma classe para trabalhar com formatos de botão Uma classe para trabalhar com formatos de botão

Esta classe foi projetada para criar botões interativos com vários estados no gráfico de preços.