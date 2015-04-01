Смотри, как бесплатно скачать роботов
AFL_Winner_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- 2248
Индикатор AFL_Winner_Signal отображает информацию о действующем тренде в отдельном тонком окне в виде двухцветной прямой линии и о сигналах для сделок в виде цветных звезд, используя при этом значения индикатора AFL_Winner с фиксированным таймфреймом.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AFL_Winner.mq5.
Рис.1. Индикатор AFL_Winner_Signal
MI_Fractal
Индикатор фракталов с расширенным функционалом.AdaptiveCGOscillator_HTF
Индикатор AdaptiveCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
iSpread
Индикатор показывает спред на каждом баре, текущий и минимальный за период.AFL_WinnerSign
Семафорный сигнальный индикатор на базе индикатора AFL_Winner.