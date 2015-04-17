代码库部分
AFL_Winner_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1210
(17)
afl_winner.mq5 (11.2 KB) 预览
afl_winner_signal.mq5 (14.45 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
此 AFL_Winner_Signal 指标在分离的窄窗口里显示当前趋势信息作为双色直线，以及彩色星号作为信号。它使用由 AFL_Winner 指标生成的固定时间帧内的数值。

此指标需要 AFL_Winner.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 AFL_Winner_Signal

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12608

