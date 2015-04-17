请观看如何免费下载自动交易
AFL_Winner_Signal - MetaTrader 5脚本
此 AFL_Winner_Signal 指标在分离的窄窗口里显示当前趋势信息作为双色直线，以及彩色星号作为信号。它使用由 AFL_Winner 指标生成的固定时间帧内的数值。
此指标需要 AFL_Winner.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 AFL_Winner_Signal
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12608
Exp_AFL_WinnerSign
这款 Exp_AFL_WinnerSign EA 基于 AFL_WinnerSign 信号量指标生成的箭头信号。AFL_WinnerSign
一款基于 AFL_Winner 指标的信号量指标。
蜡烛结束时间和点差
此指标在同一时间显示当前点差和距收盘的剩余时间 (蜡烛条)。一套自由形式的按钮类
这个类设计用于创建价格图表上的多种交互按钮。