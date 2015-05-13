Mira cómo descargar robots gratis
AFL_WinnerSign - indicador para MetaTrader 5
Indicador de señal de semáforo en base al indicador AFL_Winner.
Fig.1. Indicador AFL_WinnerSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12605
Ozymandias_HTF
Indicador Ozymandias con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ForexProfitBoost_2nb_HTF
Indicador ForexProfitBoost_2nb con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Exp_AFL_WinnerSign
El experto Exp_AFL_WinnerSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo con flechas AFL_WinnerSign.AFL_Winner_HTF_Signal
El indicador AFL_Winner_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones en base al indicador AFL_WinnerSign.