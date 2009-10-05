Индикатор, позволяет определить тенденцию рынка, оценить степень риска и определить стратегию вхождения на рынок

Советник установит начальный StopLoss (если Вы не сделали этого), и пропорциональный Трейлинг Стоп после достижения предустановленного значения прибыли.

Советник, работающий на пробитие канала и вхождение в канал

В основе лежит инвертированная версия WPR (от MetaQuotes). Добавлено JMA-сглаживание (Nikolay Kositsin). Выведены значения WPR не только по Close, но и по остальным ценовым уровням (High, Low, Open). Пунктиром выведены разности между WPR (HLOC).