Индикаторы

LeManStop - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

LeMan

Индикатор для определения стоплоссов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  05.10.2009.  

Рис.1 Индикатор LeManStop

