CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

LeManStop - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1453
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

LeMan

Indicador que determina o Stop Loss.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 05.10.2009.  

Fig.1 Indicador LeManStop

Fig.1 Indicador LeManStop

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1260

XATR XATR

Indicador Average True Range com o algoritmo de suavização modificado.

LeManSystem LeManSystem

Sistema que utiliza o canal interno de máximas e mínimas.

JS-Stoh-BB-RSI JS-Stoh-BB-RSI

Sistema de múltiplos indicadores, que utiliza o osciladores RSI e Estocástico com Bandas de Bollinger.

Exp_DSSBressert Exp_DSSBressert

Sistema de negociação baseado no indicador DSSBressert