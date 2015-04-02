Семафорный сигнальный индикатор на базе индикатора AFL_Winner.

Эксперт Exp_NRatioSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора NRatioSign.

Индикатор NRatio_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRatioSign.

Индикатор AdaptiveRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.