AFL_Winner_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 727
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der AFL_Winner Indikator mit der Möglichkeit einen Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei AFL_Winner.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Der AFL_Winner_Cloud_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12599
