Indikatoren

AFL_Winner_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der AFL_Winner Indikator mit der Möglichkeit einen Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;   // Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei AFL_Winner.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Der AFL_Winner_Cloud_HTF Indikator

