代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

AFL_Winner_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1117
等级:
(19)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
afl_winner.mq5 (11.29 KB) 预览
afl_winner_cloud_htf.mq5 (12.35 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

AFL_Winner 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;   // 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 AFL_Winner.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 AFL_Winner_Cloud_HTF

图例. 1. 指标 AFL_Winner_Cloud_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12599

AFL_Winner AFL_Winner

此 ALF Winner 指标通过建立在 -50/+50 级别的翻转区域识别趋势变化。

NRatio_Signal NRatio_Signal

此 NRatio_Signal 指标显示来自固定时间帧的 NRatio 指标的当前趋势信息。

ForexProfitBoost_2nb ForexProfitBoost_2nb

一款趋势指标，基于两条均线和布林带，并绘制彩色直方条。

ForexProfitBoost_2nb_HTF ForexProfitBoost_2nb_HTF

此 ForexProfitBoost_2nb 指标在输入参数中有时间帧选项。