Indicadores

AFL_Winner_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1125
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
afl_winner.mq5 (11.29 KB) visualização
afl_winner_cloud_htf.mq5 (12.35 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador AFL_Winner com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;   // período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador necessita que o arquivo do indicador AFL_Winner.mq5 seja compilado. Coloque no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. O indicador AFL_Winner_Cloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12599

