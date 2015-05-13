Indicador de tendencia en base a dos medias móviles y a las franjas de Bollinger, realizado en forma de histograma de color.

Este indicador de tendencia da los mejores resultados al trabajar en los mercados de tendencias, en un mercado tranquilo dará muchas señales falsas (es decir, son necesarios filtros). El indicador muestra la presencia y la fuerza de la tendencia de una pareja de divisas. Para las señales solo se usan tres colores, que son, por defecto, el amarillo, el azul y el rojo.

Como seguramente habrá adivinado, el color rojo señaliza la presencia de una tendencia del oso, el azul denota, en cambio, que en el mercado mandan los toros en ese momento. El color amarillo indica que la tendencia actual se está debilitando, y que resulta posible un cambio de tendencia, el comienzo de un retroceso o un tramo plano. Cuanto más color amarillo haya, más probable será el cambio de tendencia. Podrá ver una descripción más detallada en el enlace:





Fig.1. Indicador ForexProfitBoost_2nb