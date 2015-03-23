Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора NRatio.

Индикатор NRatio_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора NRatio с фиксированным таймфреймом.

Советник осуществляет контроль и ограничение общего дневного убытка на счете, а также убытка в каждой сделке. Присутствует трейлинг-стоп прибыли по счету.

Трендовый индикатор на основе двух скользящих средних и полос Боллинджера, выполненный в виде цветной гистограммы.