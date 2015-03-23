CodeBaseРазделы
Индикаторы

AFL_Winner - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2764
(15)
Реальный автор:

Andrey Voytenko

Индикатор ALF Winner служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор AFL_Winner

