AFL_Winner - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 1078
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Originalautor:
Andrey Voytenko
Der ALF Winner Indikator identifiziert einen Trendwechsel durch etablierte Umkehrzonen bei -50/+50 Levels.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Abb. 1. Der AFL_Winner Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12596
