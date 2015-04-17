请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者:
Andrey Voytenko
此 ALF Winner 指标通过建立在 -50/+50 级别的翻转区域识别趋势变化。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
图例. 1. 指标 AFL_Winner
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12596
NRatio_Signal
此 NRatio_Signal 指标显示来自固定时间帧的 NRatio 指标的当前趋势信息。NRatioSign
一款信号量指标，采用的算法基于来自 NRatio 指标的超卖和超买级别交叉。
AFL_Winner_Cloud_HTF
此 AFL_Winner 指标在输入参数中有时间帧选项。ForexProfitBoost_2nb
一款趋势指标，基于两条均线和布林带，并绘制彩色直方条。