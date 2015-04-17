原作者:

Andrey Voytenko

此 ALF Winner 指标通过建立在 -50/+50 级别的翻转区域识别趋势变化。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。

图例. 1. 指标 AFL_Winner