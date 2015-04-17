代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

TrendlessAG_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1059
等级:
(13)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

TrendlessAG 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 TrendlessAG.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 TrendlessAG_HTF

图例. 1. 指标 TrendlessAG_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12582

Exp_Simple_Trading_System Exp_Simple_Trading_System

这款 EA 基于简单交易系统信号量指标生成的信号。

简单交易策略 简单交易策略

一款信号量指标，基于来自 "325 个黄金策略" 集合之中的思路。

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

此指标基于 TrendlessAG 指标提供的数据来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。

TrendlessAGSign TrendlessAGSign

一款信号量指标，使用来自 TrendlessAG 振荡器的零轴突破来生成信号。