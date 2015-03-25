Ставь лайки и следи за новостями
Exp_Simple_Trading_System - эксперт для MetaTrader 5
Эксперт Exp_Simple_Trading_System построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора Simple_Trading_System.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при появлении цветной стрелки.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора simple_trading_system.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
