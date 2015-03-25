CodeBaseРазделы
Exp_Simple_Trading_System - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Эксперт Exp_Simple_Trading_System построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора Simple_Trading_System.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при появлении цветной стрелки.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора simple_trading_system.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

