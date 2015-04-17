请观看如何免费下载自动交易
这款 Exp_Simple_Trading_System EA 基于 简单交易系统 信号量指标生成的箭头信号。
在柱线收盘时，如果指标有彩色箭头，产生执行交易的信号。
此 EA 需要指标的编译文件 simple_trading_system.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 USDJPY H6:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12581
