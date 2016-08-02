CodeBaseKategorien
HLRSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
990
(15)
hlrsign.mq5 (7.91 KB) ansehen
Original Autor:

Alexandre

Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf Kreuzung von Überkauft- und Überverkauftlevels des HLR Indikators verwendet.

Abb. 1. Der HLRSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12572

