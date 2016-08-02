Der FATL-SATL_Balance Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der HighestLowestRange (HLR) Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Exp_HLRSign Expert Advisor basiert auf Signalen die vom HLRSign semaphore arrow signal Indikator generiert wurden.

Der HLR_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale basierend auf dem HLRSign Indikator.