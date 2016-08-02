Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
HLRSign - Indikator für den MetaTrader 5
- 990
-
Original Autor:
Alexandre
Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf Kreuzung von Überkauft- und Überverkauftlevels des HLR Indikators verwendet.
Abb. 1. Der HLRSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12572
HLR_HTF
Der HighestLowestRange (HLR) Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.FATL-SATL_Balance_HTF
Der FATL-SATL_Balance Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Exp_HLRSign
Der Exp_HLRSign Expert Advisor basiert auf Signalen die vom HLRSign semaphore arrow signal Indikator generiert wurden.HLR_HTF_Signal
Der HLR_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale basierend auf dem HLRSign Indikator.