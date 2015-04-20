CodeBaseSeções
HLRSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor:

Alexandre

Um indicador tipo semáforo que usa algorítmos baseados nos cruzamentos dos níveis sobrevendido e sobrecomprado do indicador HLR.

Fig. 1. O indicador HLRSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12572

HLR_HTF HLR_HTF

Indicador HighestLowestRange (HLR) com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.

FATL-SATL_Balance_HTF FATL-SATL_Balance_HTF

Indicador FATL-SATL_Balance com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.

Exp_HLRSign Exp_HLRSign

O Expert Advisor Exp_HLRSign é baseado nos sinais tipo semáforo gerados pelo indicador HLRSign .

HLR_HTF_Signal HLR_HTF_Signal

O indicador HLR_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador HLRSign.