HLRSign - indicador para MetaTrader 5
Autor:
Alexandre
Um indicador tipo semáforo que usa algorítmos baseados nos cruzamentos dos níveis sobrevendido e sobrecomprado do indicador HLR.
Fig. 1. O indicador HLRSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12572
HLR_HTF
Indicador HighestLowestRange (HLR) com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.FATL-SATL_Balance_HTF
Indicador FATL-SATL_Balance com a opção da seleção de timeframe nos parâmetros de entrada.
Exp_HLRSign
O Expert Advisor Exp_HLRSign é baseado nos sinais tipo semáforo gerados pelo indicador HLRSign .HLR_HTF_Signal
O indicador HLR_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal baseado no indicador HLRSign.