HLRSign - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Alexandre
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора HLR.
OzymandiasSign
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора Ozymandias.Exp_Ozymandias
Торговая система с использованием индикатора Ozymandias.
FatlSatlOsma
Разница между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL, позволяющая оценить скорость и направление действующего тренда.HLR_Signal
Индикатор HLR_Signal отображает информацию о тренде в виде двухцветной линии и о сигналах для сделок при помощи индикатора HLR.