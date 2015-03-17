CodeBaseРазделы
Индикаторы

HLRSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Alexandre

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора HLR.

Рис.1. Индикатор HLRSign

