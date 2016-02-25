無料でロボットをダウンロードする方法を見る
HLRSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
Alexandre
内容
HLR インディケータの売られ過ぎと買われ過ぎレベルのクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータです。
図１HLRSign インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12572
HLR_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む HighestLowestRange (HLR) インディケータFATL-SATL_Balance_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む FATL-SATL_Balance インディケータ
Exp_HLRSign
Exp_HLRSign Expert Adviser は HLRSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。HLR_HTF_Signal
The HLR_HTF_Signal インディケータは HLRSign インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。