コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

HLRSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1074
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

オリジナル著者：

Alexandre

内容

HLR インディケータの売られ過ぎと買われ過ぎレベルのクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータです。

図１HLRSign インディケータ

図１HLRSign インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12572

HLR_HTF HLR_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む HighestLowestRange (HLR) インディケータ

FATL-SATL_Balance_HTF FATL-SATL_Balance_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む FATL-SATL_Balance インディケータ

Exp_HLRSign Exp_HLRSign

Exp_HLRSign Expert Adviser は HLRSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。

HLR_HTF_Signal HLR_HTF_Signal

The HLR_HTF_Signal インディケータは HLRSign インディケータに基づいてトレンドの方向とシグナルを表示します。