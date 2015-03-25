Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FATL-SATL_Balance_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2000
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор FATL_SATL Balance с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика индикатора
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора fatl-satl_balance.mq5.
Рис.1. Индикатор fatl-satl_balance_HTF
Exp_Simple_Trading_System
Эксперт построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора Simple Trading System.Ozymandias_HTF
Индикатор Ozymandias с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_HLRSign
Эксперт Exp_HLRSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора HLRSign.Exp_FatlSatlOsma
Торговая система с использованием ненормированного осциллятора FatlSatlOsma.