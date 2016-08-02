CodeBaseKategorien
FATL-SATL_Balance_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der >FATL_SATL Balance Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;         //Indikator Chart Periode

Der Indikator benötigt die fatl-satl_balance.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der fatl-satl_balance_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12570

