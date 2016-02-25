コードベースセクション
FATL-SATL_Balance_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
759
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
FATL_SATL Balance インディケータは入力パラメータでの時間枠選択オプションを含みます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;         //インディケータチャート期間

このインディケータは fatl-satl_balance.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図１fatl-satl_balance_HTF インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12570

