入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む GARCH インディケータ

SATL および FATL デジタルトレンドフィルタリング指標の間の中央線

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む HighestLowestRange (HLR) インディケータ

HLR インディケータの売られ過ぎと買われ過ぎレベルのクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータ