FATL-SATL_Balance_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容
FATL_SATL Balance インディケータは入力パラメータでの時間枠選択オプションを含みます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インディケータチャート期間
このインディケータは fatl-satl_balance.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図１fatl-satl_balance_HTF インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12570
