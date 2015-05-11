CodeBaseSecciones
LeadingSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador Leading.

Fig. 1. Indicador LeadingSign

Fig.1. Indicador LeadingSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12561

Exp_Leading Exp_Leading

Sistema comercial con uso del indicador Leading.

Leading_HTF Leading_HTF

Indicador Leading con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

MAMASign MAMASign

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador MAMA.

OzymandiasSign OzymandiasSign

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador Ozymandias.