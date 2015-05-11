Pon "Me gusta" y sigue las noticias
OzymandiasSign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
GoldnMoney
Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador Ozymandias.
Fig.1. Indicador OzymandiasSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12563
