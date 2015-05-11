CodeBaseSecciones
OzymandiasSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

GoldnMoney

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador Ozymandias.

Fig. 1. Indicador OzymandiasSign

Fig.1. Indicador OzymandiasSign

MAMASign MAMASign

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador MAMA.

LeadingSign LeadingSign

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador Leading.

Ozymandias_HTF_Signal Ozymandias_HTF_Signal

El indicador Ozymandias_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia y la señal para las operaciones en base al indicador OzymandiasSign.

MAMA_HTF_Signal MAMA_HTF_Signal

El indicador MAMA_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador MAMASign en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda señales de alerta o señales acústicas.