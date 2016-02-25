コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

LeadingSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
765
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

Leading インディケータの移動平均線のクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータです。

図１LeadingSign インディケータ

図１LeadingSign インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12561

Exp_Leading Exp_Leading

Leading インディケータを使ったトレーディングシステム

Leading_HTF Leading_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Leading インディケータ

MAMASign MAMASign

MAMA インディケータの移動平均線のクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータ

OzymandiasSign OzymandiasSign

Ozymandias インディケータの移動平均線のクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータ