LeadingSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
Leading インディケータの移動平均線のクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータです。
図１LeadingSign インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12561
Exp_Leading
Leading インディケータを使ったトレーディングシステムLeading_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Leading インディケータ
MAMASign
MAMA インディケータの移動平均線のクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータOzymandiasSign
Ozymandias インディケータの移動平均線のクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータ