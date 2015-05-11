CodeBaseSecciones
MAMASign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
884
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
mamasign.mq5 (13.27 KB) ver
Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador MAMA.

Fig. 1. Indicador MAMASign

Fig.1. Indicador MAMASign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12562

LeadingSign LeadingSign

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador Leading.

Exp_Leading Exp_Leading

Sistema comercial con uso del indicador Leading.

OzymandiasSign OzymandiasSign

Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador Ozymandias.

Ozymandias_HTF_Signal Ozymandias_HTF_Signal

El indicador Ozymandias_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia y la señal para las operaciones en base al indicador OzymandiasSign.