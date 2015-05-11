Mira cómo descargar robots gratis
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MAMASign - indicador para MetaTrader 5
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador MAMA.
Fig.1. Indicador MAMASign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12562
LeadingSign
Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador Leading.Exp_Leading
Sistema comercial con uso del indicador Leading.
OzymandiasSign
Indicador de señal de semáforo con algoritmo de cruzamiento de las medias móviles del indicador Ozymandias.Ozymandias_HTF_Signal
El indicador Ozymandias_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia y la señal para las operaciones en base al indicador OzymandiasSign.