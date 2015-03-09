CodeBaseРазделы
Индикаторы

LeadingSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях мувингов индикатора Leading.

Рис.1. Индикатор LeadingSign

