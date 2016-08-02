Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
LeadingSign - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf Kreuzung von gleitenden Durchschnitten des Leading Indikators verwendet.
Abb. 1. Der LeadingSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12561
Exp_Leading
Handelssystem das den Leading Indikator verwendet.Leading_HTF
Der Leading Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
MAMASign
Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf der Kreuzung von gleitenden Durchschnitten des MAMA Indikators verwendet.OzymandiasSign
Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf der Kreuzung von gleitenden Durchschnitten des Ozymandias Indikators verwendet.