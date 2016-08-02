Der Leading Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Handelssystem das den Leading Indikator verwendet.

Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf der Kreuzung von gleitenden Durchschnitten des MAMA Indikators verwendet.

Ein Signalindikator der einen Algorithmus basierend auf der Kreuzung von gleitenden Durchschnitten des Ozymandias Indikators verwendet.