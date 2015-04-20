Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
LeadingSign - indicador para MetaTrader 5
1073
Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de médias móveis a partir do indicador Leading.
Fig. 1. O indicador LeadingSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12561
Exp_Leading
Um sistema de negociação usando o indicador Leading.Leading_HTF
O indicador Leading com a opção de seleção do timeframe disponibilizada nos paramêtros de entrada.
MAMASign
Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de médias móveis a partir do indicador MAMA.OzymandiasSign
Um indicador tipo semáforo que usa um algorítmo baseado no cruzamento de médias móveis a partir do indicador Ozymandias.