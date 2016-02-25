内容

Leading インディケータは入力パラメータでの時間枠選択オプションを含みます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

このインディケータは Leading.mq5 インディケータファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図１2本の線としての Leading_HTF インディケータ

図2色付きの雲の形として表される Leading_Cloud_HTF インディケータ