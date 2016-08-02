CodeBaseKategorien
Leading_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Leading Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die Leading.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der Leading_HTF Indikator in Form von zwei Linien

Abb. 2. Der Leading_Cloud_HTF Indikator in Form einer farbigen Wolke

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12559

