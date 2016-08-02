und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Leading_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Leading Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die Leading.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb. 1. Der Leading_HTF Indikator in Form von zwei Linien
Abb. 2. Der Leading_Cloud_HTF Indikator in Form einer farbigen Wolke
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12559
