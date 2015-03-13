CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Leading_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1681
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Leading с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Leading.mq5.

Рис.1. Индикатор Leading_HTF, выполненный в виде двух линий

Рис.1. Индикатор Leading_HTF, выполненный в виде двух линий

Рис.2. Индикатор Leading_Cloud_HTF, выполненный в виде цветного облака

Рис.2. Индикатор Leading_Cloud_HTF, выполненный в виде цветного облака

Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

Индикатор Modified_Optimum_Elliptic_Filter с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.

Осциллятор тренда Осциллятор тренда

Осциллятор тренда с использованием фильтра Хондрика-Прескотта.

MAMASign MAMASign

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора MAMA.

Exp_Leading Exp_Leading

Торговая система с использованием индикатора Leading.