Leading_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор Leading с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Leading.mq5.
Рис.1. Индикатор Leading_HTF, выполненный в виде двух линий
Рис.2. Индикатор Leading_Cloud_HTF, выполненный в виде цветного облака
Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF
Индикатор Modified_Optimum_Elliptic_Filter с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.Осциллятор тренда
Осциллятор тренда с использованием фильтра Хондрика-Прескотта.
MAMASign
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора MAMA.Exp_Leading
Торговая система с использованием индикатора Leading.