Индикатор внутреннего бара показывает места временной консолидации цены.

Внутренний бар - это бар, у которого High не выше максимума предыдущего бара и Low не ниже минимума предыдущего бара



Когда очередная свеча не пробивает предыдущие экстремумы, логично предположить наступления периода консолидации цены.

Возможна стратегия, построенная на выходе из этого диапазона.