Индикатор внутреннего бара - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8984
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор внутреннего бара показывает места временной консолидации цены.
Внутренний бар - это бар, у которого High не выше максимума предыдущего бара и Low не ниже минимума предыдущего бара
Когда очередная свеча не пробивает предыдущие экстремумы, логично предположить наступления периода консолидации цены.
Возможна стратегия, построенная на выходе из этого диапазона.
