Индикаторы

Индикатор внутреннего бара - индикатор для MetaTrader 4

Georgij Komarov
8984
(5)
Индикатор внутреннего бара показывает места временной консолидации цены.

Внутренний бар - это бар, у которого High не выше максимума предыдущего бара и Low не ниже минимума предыдущего бара

Когда очередная свеча не пробивает предыдущие экстремумы, логично предположить наступления периода консолидации цены.

Возможна стратегия, построенная на выходе из этого диапазона.

