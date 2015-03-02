CodeBaseРазделы
Индикаторы

Geo_InnerBar - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Geokom FX Lab

Индикатор внутреннего бара показывает места временной консолидации цены.

Внутренний бар - это бар, у которого High не выше максимума предыдущего бара и Low не ниже минимума предыдущего бара.

Когда очередная свеча не пробивает предыдущие экстремумы, логично предположить наступление периода консолидации цены.

Возможна стратегия, построенная на выходе из этого диапазона.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 02.03.2012.

Рис.1 Индикатор Geo_InnerBar

