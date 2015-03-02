Реальный автор:

Geokom FX Lab

Индикатор внутреннего бара показывает места временной консолидации цены.

Внутренний бар - это бар, у которого High не выше максимума предыдущего бара и Low не ниже минимума предыдущего бара.

Когда очередная свеча не пробивает предыдущие экстремумы, логично предположить наступление периода консолидации цены.

Возможна стратегия, построенная на выходе из этого диапазона.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 02.03.2012.

Рис.1 Индикатор Geo_InnerBar