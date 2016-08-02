CodeBaseKategorien
Geo_InnerBar - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Original Autor:

Geokom FX Lab

Der interne Balken Indikator zeigt die Stelle der temporären Preiskonsolidierung.

Ein interner Balken ist ein Balken dessen Hoch unter dem Maximum des vorherigen Balkens ist und dessen Tief über dem Minimum des vorherigen Balkens ist.

Wenn die nächste Kerze nicht durch die vorherigen Wendepunkte bricht, ist es logisch eine Preiskonsolidierungsperiode vorherzusagen.

Es ist möglich, eine Strategie basierend auf dem Ausbruch aus dieser Range zu bilden.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 2.03.2012.

Abb. 1. Der Geo_InnerBar Indikator

Abb. 1. Der Geo_InnerBar Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12524

