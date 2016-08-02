und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Trend Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Original Autor:
Evgeniy Gutorov
Ein Trend-Oszillator Indikator. Der Hauptalgorithmus um Signale mit Hilfe folgender Formel zu erhalten:
InputSeries[bar] = (Close[bar] - Open[bar]) / (High[bar] - Low[bar])
Um das Oszillator-Signal das durch die grüne Linie generiert wird zu berechnen, verwenden wir die folgende Formel:
Osc=Sum(Period) / Sum(Abs(Period)) * 100
wobei:
- Sum(Period) - eine Summe von Signalwerten für eine Periode;
- Sum(Abs(Period)) - eine Summe von absoluten Signalwerten für eine Periode.
Die rote Linie ist der Hodrick-Prescott Filter der neu gezeichnet wird, wenn die Periode für das Neuzeichnen in den Anfangsbalken groß ist. Daher ist es besser als Periode 2 zu verwenden, um zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.08.2009.
Abb.1 Der geTrendOsc trend Oszillator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12521
