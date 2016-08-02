Original Autor:

Evgeniy Gutorov

Ein Trend-Oszillator Indikator. Der Hauptalgorithmus um Signale mit Hilfe folgender Formel zu erhalten:

InputSeries[bar] = (Close[bar] - Open[bar]) / (High[bar] - Low[bar])

Um das Oszillator-Signal das durch die grüne Linie generiert wird zu berechnen, verwenden wir die folgende Formel:

Osc=Sum(Period) / Sum(Abs(Period)) * 100

wobei:

Sum(Period) - eine Summe von Signalwerten für eine Periode;

Sum(Abs(Period)) - eine Summe von absoluten Signalwerten für eine Periode.

Die rote Linie ist der Hodrick-Prescott Filter der neu gezeichnet wird, wenn die Periode für das Neuzeichnen in den Anfangsbalken groß ist. Daher ist es besser als Periode 2 zu verwenden, um zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.08.2009.

Abb.1 Der geTrendOsc trend Oszillator