代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

趋势振荡器 - MetaTrader 5脚本

Evgeniy Gutorov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1632
等级:
(19)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

Evgeniy Gutorov

一款趋势振荡器指标。用于得到源信号的主要算法使用公式如下:

输入序列[柱线] = (收盘价[柱线] - 开盘价[柱线]) / (最高价[柱线] - 最低价[柱线])

为了计算由绿线生成的振荡器信号, 我们使用以下公式:

Osc=Sum(Period) / Sum(Abs(Period)) * 100

此处:

  • Sum(Period) - 源信号数值在周期内的总和;
  • Sum(Abs(Period)) - 源信号数值的绝对值在周期内的总和。

红线是 Hodrick-Prescott 滤波器, 如果开始柱线的重绘周期太大, 则重绘。出于这个原因，最好使用周期值 2, 以便得到更可靠的结果。

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 15.08.2009。

图例. 1 趋势振荡器 geTrendOsc

图例. 1 趋势振荡器 geTrendOsc

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12521

回到未来 回到未来

使用监管分析基本面。

KeyFinder 2.0 KeyFinder 2.0

这款脚本搜索 DeMark 的轴点, 并在图表上显示它们, 同时指示它们的尺度。

ind_aMU ind_aMU

此指标示意价格走势的的趋势和盘整 (横盘)。

Geo_InnerBar Geo_InnerBar

内部柱线指标显示临时价格整理的位置。