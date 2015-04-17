原作者:

Evgeniy Gutorov

一款趋势振荡器指标。用于得到源信号的主要算法使用公式如下:

输入序列[柱线] = (收盘价[柱线] - 开盘价[柱线]) / (最高价[柱线] - 最低价[柱线])

为了计算由绿线生成的振荡器信号, 我们使用以下公式:

Osc=Sum(Period) / Sum(Abs(Period)) * 100

此处:

Sum(Period) - 源信号数值在周期内的总和;

Sum(Abs(Period)) - 源信号数值的绝对值在周期内的总和。

红线是 Hodrick-Prescott 滤波器, 如果开始柱线的重绘周期太大, 则重绘。出于这个原因，最好使用周期值 2, 以便得到更可靠的结果。

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 15.08.2009。

图例. 1 趋势振荡器 geTrendOsc