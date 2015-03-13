Ставь лайки и следи за новостями
Осциллятор тренда - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3223
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Evgeniy Gutorov
Индикатор осциллятор тренда. Основной алгоритм получения исходных сигналов по формуле:
InputSeries[bar] = (Close[bar] - Open[bar]) / (High[bar] - Low[bar])
Сам сигнал осциллятора, формируемый зеленой линией, вычисляется по формуле:
Osc=Sum(Period) / Sum(Abs(Period)) * 100
где:
- Sum(Period) - сумма значений исходных сигналов за период;
- Sum(Abs(Period)) - сумма абсолютных значений исходных сигналов за период.
Красная линия - это фильтр Хондрика-Прескотта, который по своей сути при большом периоде перерисовки в начальных барах перерисовывается, поэтому его лучше использовать с периодом 2 для более менее достоверных результатов.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 15.08.2009.
Рис.1 Осцилятор тренда geTrendOsc
