Реальный автор:

Evgeniy Gutorov

Индикатор осциллятор тренда. Основной алгоритм получения исходных сигналов по формуле:

InputSeries[bar] = (Close[bar] - Open[bar]) / (High[bar] - Low[bar])

Сам сигнал осциллятора, формируемый зеленой линией, вычисляется по формуле:

Osc=Sum(Period) / Sum(Abs(Period)) * 100

где:

Sum(Period) - сумма значений исходных сигналов за период;

Sum(Abs(Period)) - сумма абсолютных значений исходных сигналов за период.

Красная линия - это фильтр Хондрика-Прескотта, который по своей сути при большом периоде перерисовки в начальных барах перерисовывается, поэтому его лучше использовать с периодом 2 для более менее достоверных результатов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 15.08.2009.

Рис.1 Осцилятор тренда geTrendOsc